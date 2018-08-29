الأيام المقبلة ستشهد أحداث درامية بحياة حمدين صباحي

29 أغسطس 2018 - 12:04 ص

قال الإعلامي محمد الباز، تعليقا على دعوة حمدين صباحي لقلب نظام الحكم، إن "حمدين يردد انتقاده بدون تغير منذ 20 عامًا دون أي تغير، أنا مش عارف حكمة حمدين راحت فين، كان عنده شوية حكمة".



وأضاف"الباز"، خلال تقديمه برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن بعض القوى السياسية التي لم تحقق أي نجاح سياسي تهاجم فقط، معقبًا: "الناس دي شغالة ندابات دلوقتي".

