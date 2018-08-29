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انتحار ربة منزل حرقا بسبب خلافات زوجية بأسيوط

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انتحار فتاة

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لقيت ربة منزل في العقد الثالث من عمرها مصرعها حرقا بعد أن قامت باشعال النيران في نفسها بمنطقة الاربعين بمحافظة أسيوط بسبب خلافات زوجية .
تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء منتصر عويضه مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ لضباط مباحث قسم أول أسيوط من شرطة النجدة بقيام ربة منزل تدعى "  عزيزة .ف .ح " 26 سنة باشعال النيران في نفسها بمنطقة الاربعين بأسيوط
على الفور انتقل ضباط مباحث قسم أول أسيوط برئاسة الرائد محمد عطية الى موقع الحادث والاسعاف وانتقل فريق من نيابة اول أسيوط الى موقع الحادث وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى الايمان العام .
وكلفت النيابة العامة مباحث قسم أول أسيوط بتكثيف تحرياتها لمعرفة ملابسات الحادث .

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