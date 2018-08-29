هذا ما قاله "كارتيرون" عن دفاع الأهلي بلقاء كمبالا

اعترف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بوجود بعض القصور في الجانب الدفاعي لفريقه خلال مباراته أمام كمبالا سيتي الأوغندي بدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي 3/4.



وقال كارتيرون، في تصريح عقب اللقاء، إن المباراة كانت مفتوحة بين الفريقين، خاصة أن كمبالا سيتي ودع البطولة، وقدم مباراة من أقوى مبارياته بدوري المجموعات، مضيفا: «من السابق لأوانه الحديث عن ظهور بصماتي الفنية على أداء الفريق، نحتاج إلى فترة أطول لنتحدث عن ذلك».

