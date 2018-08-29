» هذا ما قالته "موديز" عن مستقبل مصر الاقتصادي

رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية الليلة النظرة المستقبلية لتصنيف مصر من مستقرة إلى إيجابية مؤكدة تصنيفها الائتماني عند (??B3??).



وقالت الوكالة إن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي أضفى قدرا من الاستقرار المالي.

وقالت الوكالة إن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي أضفى قدرا من الاستقرار المالي.