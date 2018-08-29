  • الأربعاء 29 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:16 ص
بحث متقدم
علاء مبارك ومحمد صلاح

تعليق ناري لـ"علاء مبارك" على أزمة "صلاح"

حمدين صباحي

الأيام المقبلة ستشهد أحداث درامية بحياة حمدين صباحي

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال يفتح النار على اتحاد الكورة بسبب "صلاح"

صلاح

هذا ما قاله عضو اتحاد الكرة لـ"صلاح" بشأن "زوار الفجر"

العاق وليد الشريف

من «العاق» إلى «المدعو».. عبارات أشعلت سخرية مواقع التواصل

النائب سمير البطيخي

وكيل «رياضة النواب» يفتح النار على «الجبلاية»: أسئتم لمحمد صلاح

مشيخة الازهر

الأزهر يعلن الحرب على التحرش.. هذه خطة المواجهة

منتخب مصر

صورة.. أول دعم من لاعبي المنتخب لـ«صلاح»

الأب وأبنائه الضحايا

أدلة جديدة تكشفها النيابة في واقعة طفلي المنصورة

عبد الغني وصلاح

موقع إنجليزي يُحرج مجدي عبد الغني

هذا ما قالته "موديز" عن مستقبل مصر الاقتصادي

الحياة السياسية

موديز: الاقتصاد المصري ينمو 4% في 2017
موديز: الاقتصاد المصري ينمو 4% في 2017

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مدرب أمريكي يضم مصريًا حبًا في «صلاح»

#

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

#

انفراجة قريبة فى الاقتصاد المصرى

#

السبب الحقيقي وراء انقلاب قطار البدرشين

رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية الليلة النظرة المستقبلية لتصنيف مصر من مستقرة إلى إيجابية مؤكدة تصنيفها الائتماني عند (??B3??). 
وقالت الوكالة إن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي أضفى قدرا من الاستقرار المالي.
وأرجعت الوكالة تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية إلى استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية مشيرة إلى أن ثمة بوادر على أن إصلاحات في بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية في مصر. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قالته "موديز" عن مستقبل مصر الاقتصادي
» بيان هام من اتحاد الكرة بشأن أزمة محمد صلاح
» معلومة صادمة عن والدة طفلي "ميت سلسيل"
» 5 فرق عربية في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
» «الجندي» يستثني هذا العضو الحساس من التبرع بعد وفاته
» موسكو تحذر واشنطن ولندن وباريس من هذا الأمر
» ترامب يتهم "جوجل" بهذا الأمر الخطير
» بالفيديو.. الأهلي يتصدر مجموعته بفوز مثير على كمبالا
» تطورات جديدة بواقعة اتهام "لمجرد" بالاغتصاب
» اتحاد الكرة السعودي يفتح النار على إدارة الأهلي
» «حقوق الإنسان» فى مصر من «أكشاك» الأهلية إلى «هايبرات» الحكومة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق