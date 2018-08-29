» هذا ما قالته "موديز" عن مستقبل مصر الاقتصادي

رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية الليلة النظرة المستقبلية لتصنيف مصر من مستقرة إلى إيجابية مؤكدة تصنيفها الائتماني عند (??B3??).
وقالت الوكالة إن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي أضفى قدرا من الاستقرار المالي.
وأرجعت الوكالة تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية إلى استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية مشيرة إلى أن ثمة بوادر على أن إصلاحات في بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية في مصر.