إكرامي يكشف مفاجأة مدوية عن أزمة صلاح مع اتحاد الكرة

29 أغسطس 2018 - 05:23 ص

أكد شريف إكرامي - حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر - صحة ما قاله النجم المصري محمد صلاح في شكواه من الأمور التنظيمية في المنتخب .



وقال "إكرامي" في سلسلة تغريدات على تويتر: "فيما يخص أزمة صلاح مع اتحاد الكرة أريد توضيح بعض الأمور الخاصة فقط بالمنتخب و ليس الغرض إنصاف طرف علي حساب الطرف الآخر و لكن إنصافاً للحق ليس إلا و من واقع تواجدي في المعسكر الأخير و كأحد قائدي المنتخب وجب التعليق كل ما تحدث عنه صلاح من تفاصيل خلال معسكر المنتخب الأخير في مصر من انتهاك لخصوصيته و إزعاجه بشكل لم يحدث من قبل،حقيقة محمد صلاح لم يطلب أبداً أن يُعامل بشكل استثنائي أو اعتباره فريق داخل الفريق فلا داع لمحاولات لن تُجدي لتشويه صورته التي ترسخت داخل قلوب الجميع لمجرد خلاف ".



وأضاف: "إدارة المنتخب حاولت قدر المستطاع وضع ضوابط تنظيمية للحفاظ علي نظام المعسكر و حماية خصوصية اللاعبين و إراحتهم، لكن الأمور كانت تحتاج لمزيد من الضوابط و التنظيم فيما يخص صلاح,لأن حب الجمهور الجارف و انتظارهم و تهافتهم عليه داخل و خارج المعسكر حال دون تنفيذ أي ضوابط تنظيمية ممكنة ، ما تحدث عنه صلاح من متطلبات له و للاعبين ككل كوسيلة السفر أو شكل الإقامة تمنيناها جميعاً أن تتم بشكل أو بآخر يوماً ما كسائر المنتخبات الكبيرة و لكن تبقي الإمكانيات المتاحة و رؤية المسئولين هي العامل الحاسم فيها".



وكشف "إكرامي" عن مفاجأة من العيار الثقيل حول الأزمة قائلًا: "لا جدوي للحديث عن المزيد من التفاصيل الإدارية التي كان يمكن حلها بطرق أقل تعقيداً لأن في تعتقادي أن أزمة صلاح مع اتحاد الكره أكبر من مجرد خلاف علي أمور تنظيمية أو استغلال حقوق أو مطالب لم يُستجاب لها ولكن الخصومة قائمة علي عدم قناعه من الأساس سواء بأشخاص أو بمنظومة العمل " .. مضيفًا: "في النهاية هذا الخلاف لن ينتهي بفائز أمام خاسر بل سينتهي بخاسر أقل أمام خاسر أكبر لأن نقل هذا النوع من الخلافات و تفاصيلها من الغرف المغلقة إلي ساحة الإعلام ستنتهي بخساره لكل الأطراف الخاسر الأكبر فيها فريق منتخب مصر".