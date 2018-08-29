الغيطي يكشف معلومة "يندى لها الجبين" عن قتلة طالب الشروق

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طالب الشروق وخطيبته ووالدها
طالب الشروق وخطيبته ووالدها

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شن الإعلامي محمد الغيطي - مقدم برنامج "صح النوم" - هجومًا حادًا على قتلة الطالب بسام أسامة الذي استدرجته خطيبته إلى منزل أبيها لكي يتمكن من قتله بعد علم الأول بمعلومات مشينة تخص "حماه".

وكشف "الغيطي" في برنامجه المذاع على فضائية "LTC" : "جميع أسرة خطيبة الطالب شاركت في القتل والمفاجأة أن كل الأسرة مسجلين خطر ولهم جرائم سابقة بما فيهم الفتاة خطيبة القتيل".

وكشف "الغيطي" معلومات وصفها بـ"القذرة" عن خطيبة الضحية لكن "المصريون" تتحفظ على نشرها لعدم صلتها بملف القضية ، مؤكدًا أن الشاب واجه الفتاة ووالدها بتلك المعلومة المشينة فتم قتله.

وكانت التحقيقات أثبتت أن والد خطيبة القتيل أقدم على قتله بعدما علم "بسام" أنه مزور وطلب منه التوقف عن هذه الأعمال وإلا أبلغ الشرطة .

وكشفت أن المتهم زور لنفسه شهادة وفاة لإسقاط أحكام كثيرة صدرت ضده فضلًا عن تزويره لخمس بطاقات لتمكينه من ممارسة أعمال النصب بطرق مختلفة دون عقاب.

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