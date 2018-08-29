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خطيبة طالب الشروق

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أول جملة قالتها خطيبة طالب الشروق بعد القبض عليها

قضايا وحوادث

خطيبة طالب الشروق
خطيبة طالب الشروق

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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حبيبة أشرف

خطيبة طالب الشروق

كشفت مصادر أمنية تفاصيل ما تلا القبض على حبيبة أشرف - خطيبة طالب الشروق المغدور - والأقوال التي أدلت بها .

وأشار المصدر إلى أن "حبيبة" أصيبت بحالة شديدة من الانهيار والبكاء بعد القبض عليها ، مضيفًا: "ظلت الفتاة تردد جملة ( أنا بريئة .. مكنتش أعرف إنه هيقتله) في إشارة لوالدها" حسب "فيتو".

وأكدت الفتاة أن والدها طلب منها الاتصال بخطيبها يوم الحادث ودعوته للقاء بينهما من أجل "التفاهم" حول المعلومات التي يعرفها عن والدها .

وتابعت: "جاء بسام ومعه هدية ذهبية وبعدها فوجئت بما حدث ، ولما رأيت بسام يُقتل حاولت الانتحار لكن والدتي أنقذتني واصطحبتني إلى البحر الأحمر".

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