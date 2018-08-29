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وصول أول أفواج الحج البرى لميناء نويبع

قبلي وبحري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

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استقبل ميناء نويبع اليوم أول أفواج الحج البرى قادمين من ميناء العقبة الأردني بعد انتهاء مناسك الحج وذلك على متن ثلاث عبارات وهى آيلة وبرنسيسة وسينا (رحلات مكوكية) خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر 2018.

وتنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام عرفات وزير النقل تتابع غرفة العملية التي قام اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بتشكيلها برئاسته وعضوية كل من اللواء بحري عبد القادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية واللواء يسرى الأخرس نائب مدير شركة الجسر العربي واللواء صبرى وزيرى رئيس مجلس مدينة نويبع وكافة أعضاء المجتمع المينائى بمتابعة موسم الحج والتدخل السريع لتذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام.

وقامت إدارة الجوازات بتوفير فاكس على متن كل عبارة لإنهاء إجراءات الجوازات على متن العبارة خلال رحلة العودة واستقبال الحجاج بصالات الوصول لإنهاء إجراءات الجمارك والتفتيش للتيسير على الحجاج و العمل على سرعة خروجهم من الميناء.

كما أكد أبو سنة ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل أى مشاكل مع تواجد ممثل لوزارة السياحة فى خلال فترة الحج وتجهيز الصالات ونظافة الميناء بالداخل والخارج وتوفير كراسي خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة مع استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه وتكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج بالإضافة لتجهيز صالة VIP   لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات.

جدير بالذكر أن لجنة النقل بمجلس النواب قامت بزيارة ميدانية لميناء نويبع أثناء سفر الحجاج، وأشادت بما تم اتخاذه من إجراءات للتيسير على حجاج بيت الله الحرام و ما تم من مواني البحر الأحمر لتسهيل السفر وخدمة الحجاج .

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