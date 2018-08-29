زينة لـ"صلاح": كلنا معك وفي ظهرك ولن نساند "اللص"

29 أغسطس 2018 - 08:51 ص

وجهت الفنانة زينة رسالة دعم كبرى للنجم المصري محمد صلاح بعد أزمته مع اتحاد الكرة ، مؤكدة أن الشعب كله في ظهره .



ونشرت "زينة" عبر حسابها بـ"انستجرام" صورة لـ"صلاح" وعلقت عليها قائلة : ""إياك أن تظن أن الناس أحبوك لموهبتك فقط، الناس الذين أحبوك - وأنا أولهم - أحبوك لأن الخير والإنسانية والصلاح بك .. الناس بحاجة لرؤية رمز ناجح محترم والناس ليسوا أغبياء .. عندما تدعو كل أم لأولادها أن تراهم في خلقك ونجاحك، وأنا منهن، لابد أن تطمئن لأن كل الأمهات يدعين لك وما أدراك دعوة الناس الطيبين".



وتابعت: "الناس يفهمون جيدا كل الأخطاء التي حدثت وهم واضحين يا صلاح من زمان. الشعب المصري والعربي كله في ظهرك. لا تخف، لا أحد يساند لصا سرق راتب موظف عائد من عمله يوم القبض".