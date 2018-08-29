تعرف علي سعر الدولار بالبنوك اليوم

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واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات اليوم، الاستقرار حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 17.84 جنيه، ونحو 17.94 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزى.

وبلغ أقل سعر للدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مسجلا نحو 17.88 جنيه للبيع، و17.78 جنيه للشراء، فيما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك مصر إيران للتنمية ليسجل نحو 17.97 جنيه للبيع، و17.87 جنيه للشراء.

في الوقت الذي سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.86 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.87 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، وبنك البركة، وبنك بلوم، وبنك إتش إس بي سي، وبنك القاهرة نحو 17.95 جنيه للبيع، و17.85 جنيه للشراء.



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