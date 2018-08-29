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عودة مذيعة "منصة رابعة" لماسبيرو

الحياة السياسية

عودة مذيعة "منصة رابعة" لماسبيرو
عودة مذيعة "منصة رابعة" لماسبيرو

عبد القادر وحيد

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حصلت المذيعة جيهان سليمان مذيعة قناة "القاهرة" التابعة لشبكة القنوات الإقليمية، والمعروفة بمذيعة "منصة رابعة" على حكم قضائي بعودتها لممارسة عملها، الذي تم فصلها منه منذ حوالي عامين.

وكشف مصدر مسئول من داخل القناة الثالثة، أن الحكم القضائي الذي حصلت عليه المذيعة مؤخرًا من مجلس الدولة ملزم للمسئولين في الهيئة الوطنية للإعلام، ويجب تنفيذه.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن الحكم لا يحدد طبيعة العمل الذي ستمارسه المذيعة في الفترة القادمة، حيث إن هناك تعليمات داخل ماسبيرو بمنع أي مذيع أو مذيعة معروف بانتمائهم لجماعة الإخوان من الظهور في بث مباشر على الإطلاق على شاشات أو إذاعات الهيئة.

يذكر أن المذيعة جيهان سليمان كانت دائمة التواجد على منصة الإخوان أثناء اعتصام رابعة العدوية، وانقطعت عن العمل بماسبيرو بعد ثورة 30 يونيو.

كما جيهان حالة من الجدل داخل ماسبيرو؛ بعد ظهورها على منصة اعتصام رابعة لتأييد جماعة الإخوان، التي تصنفها الحكومة المصرية كجماعة إرهابية.

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