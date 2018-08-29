«أجيرى» يعلن قائمة الفراعنة لمباراة النيجر

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أعلن خافيير أجيرى المدير الفني لمنتخب مصر "الفراعنة"، قائمة اللاعبين المحليين استعدادًا لمباراة النيجر والمقرر إقامتها 8 سبتمبر المقبل بتصفيات أمم أفريقيا 2019.

جدير بالذكر أن أجيرى أعلن قائمة اللاعبين المحترفين وضمت كلاً من: محمد عواد (الوحدة السعودي)، أحمد حجازى (وست بروميتش الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزي)، سام مرسى (ويجان الإنجليزي)، رمضان صبحى (هيدرسفيلد الإنجليزي)، أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزي)، عمرو طارق (أرولاند سيتى الأمريكي)، على غزال (فانكوفر الكندي)، محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (باوك اليوناني)، أحمد حسن كوكا (أوليمباكوس اليوناني)، حسين الشحات (العين الإماراتي).


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