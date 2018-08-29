داعية يعترف بزواجه من ابنة مرشد الإخوان

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عرض الإعلامي محمد الغيطي، تسجيل صوتي للداعية الإسلامي محمود المصري، يعترف خلاله بزواجه  من "أميرة" ابنة محمود عزت، مرشد جماعة الإخوان المسلمين.

وقال "المصري"، في التسجيل المذاع من خلال برنامج "صح النوم" المذاع علي فضائية "ال تي سي"، إنه تزوج من أميرة عزت لمدة 8 سنوات وانفصل عنها منذ أكثر من 3 سنوات.

وتابع "المصري" أن الانفصال الرسمي حدث في شهر يونيو 2016، قائلاً: "هذا الانفصال يعني إني غير مسئول عن أي كلمة بتقولها أو أي تصرف تعمله".

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