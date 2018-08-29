قطعان الأبقار تغزو شوارع بنها

29 أغسطس 2018 - 09:46 ص

أصبحت مدينة بنها بمحافظة القليوبية حظيرة مواشي مفتوحة يرعى فيها الأبقار والأغنام والماعز في الشوارع الرئيسية وفي تجمعات القمامة والحدائق العامة، وما تسببه من مخلفات دون رقابة من المسؤولين عن المدينة.

أهالي المدينة اشتكوا من تجول قطيع الأبقار والأغنام في الشوارع وتغذيتهم على الحدائق والقمامة في ربوع المدينة، دون مراعاة خطورتها على الأطفال، أو حتى للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة عاصمة القليوبية، ما أثار استياء وغضب الأهالي بالمدينة في حين تقاعس المسئولين عن إيجاد حلول لتلك الظاهرة.

واتهم عمرو الحديدي، أحد الأهالي، الأجهزة التنفيذية بعدم ضبط العرب رعاة الأغنام القاطنين في محيط المدينة، حيث يطلق العرب الأبقار وسط المدينة وتركها ترعى في الحدائق والمنتزهات العامة والخاصة، وتعبر الطرق والشوارع الرئيسية دون أن تلفت انتباه المسؤولين بخطورتها.

وأضاف أننا نعاني من تجول المواشي في المدينة وسط الأهالي وما تسببه من ذعر للأطفال، فضلا عن انتشار المخلفات والروث والقمامة المبعثرة في كل مكان، مؤكدًا أن الأبقار المتجولة هي أحد الأسباب الرئيسية في انتشار الناموس والبعوض بالمدينة.

وأكدت ألفت همام ، أن رعاة الأغنام ينبشون في القمامة ويفتحون الأكياس لتأكل منها الأبقار ثم يرحلون ويتركون القمامة مبعثرة في الشوارع، لحين قدوم عامل نظافة يجمعها، مطالبة بمحاسبة الرعاة على تركهم الأبقار تغزو المدينة دون رادع أو التزام بقوانين.

وتابع : محمدي أحمد، أحد الأهالي إنه يعاني يوميًا أثناء مروره بالسيارة وسط هذه الحيوانات سواء ماعز وخرفان ، والآن أصبحت الأبقار والجاموس والتي تتسبب في الكثير من المتاعب لحرصه على عدم الاصطدام بها وخوفه من ظهورها فجأة أمامه.

وطالب أهالي المدينة، المسئولين بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد مربي هذه الماشية الذين يطلقوها في الشوارع دون رقيب عليهم، والتي تتجول في شوارع المدينة وتطرق ورائها روث ينبعث منه روائح كريهة وتحول شوارع بنها عاصمة القليوبية الي حظيرة مواشي.