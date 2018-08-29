اختبار صعب لأبناء «العميد» في مواجهة الهلال السودانى

29 أغسطس 2018 - 09:48 ص

يستضيف النادي المصري البورسعيدي، نظيره الهلال السوداني في التاسعة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية للبطولة الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الخامسة عشرة.

ويسعي أبناء بورسعيد لتحقيق نتيجة إيجابية، في إطار سعي الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لختام مشواره بدورى المجموعات دون تلقي أى هزائم ليؤكد جدارته بالصعود لدور الثمانية.

وحرص "العميد" خلال التدريبات التى أقيمت على استاد المصري ببورسعيد على عدة أمور فى مقدمتها الضربات الثابتة والتسديدات القوية من مسافات بعيدة ومن زوايا مختلفة كما ركز العميد على التمريرات العرضية من الجانبين والتعامل معها بضربات الرأس من المهاجمين لتكون كلها حلول جيدة خلال المباراة.