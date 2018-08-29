أول رد لـ"المأذون الفرفوش" على الهجوم الذي لاحقه

29 أغسطس 2018 - 09:59 ص

رد الشيخ خالد خليفة مأذون شرعي بمحافظة الإسكندرية، والمعروف إعلاميا بالمأذون الفرفوش، على الهجوم الذي تعرض له على مواقع التوصل الاجتماعي بسبب مداعبته للعروسين خلال عقد قرانهما.

وقال "خليفة" في مداخلة هاتفية برنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، إنه يحضر مناسبة مفرحة، فلا مانع من القليل من الدعابة غير الخادشة للحياء.

وأضاف "خليفة": "إحنا رايحين نفرح الناس، فمفيش مانع يبقى فيه بسمة، مش بننتهك فيها حرمات الناس، مكنش فيه سخرية، الموضوع كان كله بما يرضي الله".

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