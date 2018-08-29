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"غالى" يتدخل لحل أزمة "مؤمن" مع الأهلى

الرياضة

حسام غالى
"غالى"

محمد عبد الحارس

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الاهلى

مؤمن زكريا

الخطيب

غالى

يسعى حسام غالي، قائد الأهلي السابق ومنسق قطاع الكرة بجهاز الفرنسي باتريس كارتيرون، لحل أزمة صانع ألعاب الفريق الأول مؤمن زكريا، من أجل بقائه في صفوف الفريق، ووضع حد للشائعات المنتشرة حول توقيع اللاعب على عقد انتقاله لصفوف نادي "بيراميدز".

اللاعب الفترة الأخيرة خرج من حسابات المدير الفني بعدما تراجع مستواه بشكل لافت للنظر.

واشترط "زكريا" على إدارة الأحمر الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم، من أجل تجديد تعاقده المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما  يعطيه الحق التوقيع لأي نادٍ بالمجان خلال شهر يناير المقبل.

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