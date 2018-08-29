» بالصور.. فرح ابن الزعيم بحضور مصور ومغني واحد

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سيد علي

فى سرية تامة أقيم حفل زفاف الفنان محمد إمام ابن "الزعيم" عادل إمام، وقد حضره القليل من نجوم الفن والمجتمع بالساحل الشمالي.

حرصت أسرة الزعيم عادل إمام على عدم دعوة وسائل الإعلام لتغطية حفل الزفاف، إلا أنه انتشر عدد من الصور ومقاطع الفيديوهات القصيرة منذ بدء الفرح حتى نهايته .

وقد احتفل محمد إمام بحفل زفافه على نوران طلعت وهى من خارج الوسط الفنى، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من الفنانين الذين تم توجيه الدعوة لهم، حيث تواجد معظمهم فى الساحل الشمالى من أجل قضاء إجازاتهم الصيفية وحضور حفل الزفاف.

ووجه الزعيم عادل إمام ونجلاه محمد ورامى الدعوة إلى 300 شخص لحضور حفل الزفاف الذى فرضت عليه عائلة الزعيم السرية التامة، حيث طلبوا من المدعوين عدم الإفصاح عن تفاصيل حفل الزفاف وموعده ومكانه.

 وقد قرر محمد إمام الاستعانة بمصور واحد فقط داخل حفل الزفاف مع منع دخول أى مصورين وصحفيين آخرين.

وأحيا الفنان عمرو دياب حفل الزفاف، خاصة أن الزعيم تربطه صداقة قوية بالهضبة الذى لم يتردد فى الموافقة على إحياء الحفل، وانتشرت مقاطع فيديو من أبرز الأغانى التى قدمها الهضبة، ومنها "قمرين" و"معاك قلبى"، و"ده لو اتساب" و"حكايتك إيه".










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