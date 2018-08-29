شاهد.. موقف سيد على من أزمة "محمد صلاح"

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عقب الإعلامي سيد علي، على الأزمة الراهنة بين محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، واتحاد الكرة قائلاً: "إنه بالرغم من تقديره لمحمد صلاح، إلا أنه ضد ما فعله مع الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف  "علي" من خلال برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الأزمة المتفاقمة بين محمد صلاح واتحاد الكرة من شأنها إحداث فتنة لأن البلاد في أمس الحاجة لكل دقيقة من هذا المجهود الذي يبذل بهذا الخلاف

وتابع  "علي": "أنا بنحاز لأي مؤسسة ضد أي شخص أيا ما كان الشخص ده، محمد صلاح يعلم مقدار حبنا له ولكن عليه أن يغير المحامي والوكيل الخاص به لأنه يستحق أفضل".

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