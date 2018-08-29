كثافات مرورية بالطرق والمحاور الرئيسية

29 أغسطس 2018 - 10:18 ص

ظهرت كثافات مرورية بالمحاور والطرق الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى، صباح اليوم الأربعاء، مع انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتنظيم حركة سير السيارات.

وشهد محور 26 يوليو، أمام القادم من مناطق 6 أكتوبر، في طريقه إلى الجيزة، وأعلى ميدان لبنان، كثافات مرورية متحركة وكذا أعلى كوبري أكتوبر، و15 مايو، ومناطق وسط البلد، ومحور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة.

كما تباطأت الحركة المرورية، بشوارع فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، والأوتوستراد، وصلاح سالم، والنصر، وكباري أكتوبر، والجلاء و15 مايو وسط معدلات سير طبيعية.

ورصدت المتابعات الميدانية، تباطؤ حركة السيارات بمحور رمسيس المؤدى إلى مدينة نصر بسبب تعطل سيارة، كما وقع حادث سير بمحور الأوتوستراد تسبب في حدوث كثافات مرورية وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية لطبيعتها، فيما وقع حادث سير أعلى كوبرى الحرفيين.

وظهرت كثافات مرورية بمحور الكورنيش بالإسكندرية أمام قائدى السيارات فيما تباطأت في الشوارع الفرعية بسبب زيادة الأحمال.