واشنطن تعلن مشاركتها في وضع دستور جديد لسوريا

29 أغسطس 2018 - 10:20 ص

أعلن مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستشارك في محادثات تقودها الأمم المتحدة في جنيف الشهر المقب لمناقشة المفاوضات بشأن دستور جديد لسوريا.

وأضاف أن "الولايات المتحدة قبلت دعوة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا للمشاركة في محادثات في جنيف يوم 14سبتمبر".

وقال المسئول إن الولايات المتحدة سيمثلها جيمس جيفري الممثل الخاص الجديد المعني بسورية وجويل رايبورن مبعوث الإدارة الأميركية الخاص بسورية.

وقالت الأمم المتحدة إن الاجتماع سيضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية وألمانيا والأردن وفرنسا ومصر.