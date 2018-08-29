» بالصور.. عمرو دياب مع "الشربيني" بفرح ابن الزعيم

29 أغسطس 2018 - 10:26 ص

ظهر الهضبة عمرو دياب بصحبة الممثلة دينا الشربيني بحفل الفنان محمد أمام وسط شائعات عن زواجهما.

وكان قد قرر محمد إمام فى حفل زفافه الذى أقيم فى الساحل الشمالى أن يكون الهضبة هو المطرب الوحيد في زفافه لكي يحيي الحفل، والذي أقيم في سرية تامة.

وكان قد احتفل محمد إمام بحفل زفافه على نوران طلعت وهي من خارج الوسط الفنى، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من الفنانين الذين تم توجيه الدعوة لهم، حيث تواجد معظمهم فى الساحل الشمالى من أجل قضاء إجازاتهم الصيفية وحضور حفل الزفاف.