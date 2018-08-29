اتحاد الكرة : صلاح قدم طلباته بلغة راقية ومحترمة

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اتحاد الكرة

ابو ريدة

أحمد مجاهد

طلبات صلاح

بيان اتحاد الكرة

قال أحمد مجاهد، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم إن الاتحاد درس ما قاله محمد صلاح لاعب "الفراعنة" ونجم ليفربول بعناية شديدة.

وأضاف مجاهد في بيان نشره الاتحاد عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأربعاء، أن "الاتحاد لم يبخل في دعم المنتخب بلا حدود لتوفير كل سبل الراحة وتهيئة المناخ لأداء مهمته الوطنية، في إطار القوانين المصرية الملزمة ومن واقع الميزانية التي تخضع لرقابة قانونية.

وأكد مجاهد أن الاتحاد ليس لديه أي غضاضة في تنفيذ كل ما هو في صالح الفريق ككل، وهو ما يتفق مع النهج الذي يتبعه هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد في إشرافه على المنتخبات الوطنية عبر أعوام".

وتابع قائلا: "الأمر انعكس على مسيرة الفريق إذ تمكن من العودة إلى نهائيات الأمم الأفريقية والمنافسة عليها بعد غياب 3 دورات متتالية، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عاما، بتضافر جهود كافة الجهات في الدولة وجميع العناصر، وفي مقدمتها اللاعبون الوطنيون ومن بينهم لاعبنا الدولي "محمد صلاح".

كما أشار إلى أن أبو ريدة لم يرفض طلبًا للاعب أو فريق في حدود ما تنص عليه اللوائح والقوانين الحاكمة، وبما لا يعود بأي مخالفات مالية من الجهات الرقابية، كالالتزام بالدرجة السياحية في سفر اللاعبين الذي يتطلب تعديلاً في القوانين، وهو ما يدعو لمخاطبة وزارة الرياضة في هذا الشأن.

وأوضح في حديثه: هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها الاتحاد هذه الطلبات بلغة محترمة وراقية كما جاءت على لسان نجم المنتخب، مشددا على أن قيمة هذه الطلبات المادية لا تذكر بجانب ما ينفقه اتحاد الكرة على المنتخب الأول، وأن الأمر فعليا لم يكن يحتاج الخطابات حيث إن الاتحاد وضع مراجعة شاملة لكل سلبيات المرحلة السابقة، ومن ضمنها التأمين الشامل لكافة أفراد المنتخب، لافتًا إلى أن الاتحاد كان يأمل أن تكون أي طلبات بهذا الخصوص في إطار الاحترام الحاكم بين مكونات المنظومة الكروية.

يذكر أن بيان الاتحاد جاء على وقع أزمة مع صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والتي بدأت قبل كأس العالم مع وضع صورة اللاعب على طائرة المنتخب إلى جوار شعار شركة الاتصالات الراعية، بالمخالفة لعقد رعاية بين شركة اتصالات أخرى وصلاح.

وامتدت المشاكل بين صلاح والاتحاد خلال كأس العالم، حيث يرى اللاعب أن الاتحاد لم يهيئ له الأجواء المناسبة لخوض المباريات.

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