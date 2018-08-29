"التموين": المنظومة الجديدة تصب في مصلحة المواطن

29 أغسطس 2018 - 10:43 ص

رد عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، على الأخبار المتداولة حول تقليل عدد أرغفة الخبز المخصصة لكل مواطن، قائلًا: "المنظومة الجديدة تصب في مصلحة المواطن ولا تضر أي مستفيد من البطاقات التموينية سوى المتلاعبين".

وأضاف "مدكور" خلال تصريحاته مع فضائية "دي إم سي"، أن كل مواطن يحصل على بون يحتوى عدد الأرغفة المتبقية وما لم يتم استهلاكه ويتحول إلى نقاط يمكنه صرفها سلع أخرى".

وأوضح مستشار وزير التموين، أن منظومة الصرف المباشر للخبز يحد من التلاعب من بعض أصحاب المخابز، حيث إن كل فرن له 20 شكارة وكل ما يتم صرفه يجب إعادته 20 أخرى في صورة خبز حتى يمكن صرف الدعم للمخبز.