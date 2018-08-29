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مفاجآت صادمة عن والد خطيبة "طالب الرحاب"

قضايا وحوادث

طالب الشروق وخطيبته ووالدها
طالب الشروق وخطيبته ووالدها

أحمد الشربيني

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أظهرت التحقيقات والتحريات عدة مفاجآت في واقعة مقتل طالب جامعي ودفنه داخل شقة في مدينة الرحاب على يد والد خطيبته ووالدتها.

وبينت التحقيقات أن المجني عليه اكتشف أن والد خطيبته يمتلك  بطاقات بأسماء مختلفة وأن اسم خطيبته مختلف عن اسم والدها بالبطاقة، وتبين أن البطاقات المزورة للملاحقات الأمنية بسبب الأحكام عليه مؤبد في قضية مخدرات بشبرا، و15 سنة سجناً في قضية تزوير بالقليوبية، كما فجرت التحقيقات أيضًا أن والدة خطيبة القتيل هاربة من 20 سنة سجناً.

وأظهرت التحقيقات أن المجنى عليه "بسام أسامة"، 24 سنة، طالب فى جامعة خاصة، حاول ابتزاز خطيبته ووالدها وطلب 600 ألف دولار من المتهم ليتوقف عن ابتزازه وعدم فضحه.

وعن المفاجأة الثانية التى أظهرت التحقيقات أن المتهم عندما ألقت مباحث القاهرة القبض على المتهم بالقتل فى بداية الأمر بالمصادفة، حيث ورد بلاغ ومعلومات لضباط قسم الشروق بأن سمسار عقارات بمنطقة الرحاب يستخدم عدة بطاقات مزوّرة للهروب من الملاحقات الأمنية، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم القبض عليه، وتبين أنه يُدعى أشرف حامد على رجب، 52 سنة، كيميائى سابق، ومقيم فى فيلا دائرة القسم، وهارب من القضية رقم 14581/ 356 لسنة 2005 شبرا "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بجلسة 2 سبتمبر 2008 والقضية رقم 3128/ 5788 لسنة 2015 الخانكة بالقليوبية "تزوير"، والمقضى فيها بالسجن 15 سنة بجلسة 14 مايو 2016.

واستكملت التحقيقات أن المتهم استخرج شهادة وفاة باسمه بتاريخ 16 يوليو 2011، وبتفتيش مسكن المتهم عُثر بداخله على 5 بطاقات مزوّرة و3 فيزا كارد، وعقد بيع محل ملك المتهم، وجميعها بأسماء منتحلة.

وبمواجهة السائق الخاص به قال إنه طلب منه الحضور إلى الشقة التى قام بتأجيرها عام 2017 بمنطقة الرحاب، وعندما وصل شاهد 3 أشخاص داخل الشقة، وقاموا بعمل حفرة فى مطبخ الشقة، ثم انصرفوا.

وقال السائق: اشترينا كمية من الفحم ورجعها إلى الشقة ووضعنا فيها الفحم وانصرفنا، ويوم الوقفة بالليل حضر الأشخاص والمتهم وابنته حتى حضر  القتيل وأجبروه على الدخول إلى الشقة

وانصرفت ابنة المتهم من المكان، وظلوا هم جميعاً فى الشقة مع المجنى عليه، وسدد المتهم عدة طعنات للطالب فى البطن والصدر، حتى لقى مصرعه في الحال، وتم وضعه في صندوق خشبى ونقل الصندوق داخل الحفرة، وتم وضع الأسمنت والحديد والبلاط والفحم ليمنع ظهور رائحة الجثة.

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