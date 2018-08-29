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"ترامب" يعترف: هذه الدولة تجسست على "كلينتون"

عرب وعالم

كلينتون
كلينتون

عمرو محمد-متابعات

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كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عن أن دولة الصين هى التي اخترقت رسائل البريد الإلكتروني "السرية" للمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون.

وقال "ترامب" في تدوينة له على "تويتر": "اخترقت الصين الرسائل الإلكترونية السرية لهيلاري كلينتون. الخطوة التالية ستكون أفضل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل".

وكان قراصنة اخترقوا الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون، في يوليو 2016، ضمن هجوم إلكتروني كبير ضد مؤسسات الحزب الديمقراطي.

ويعتقد مسئولون أمريكيون، على نطاق واسع، أن الهجمات الإلكترونية ارتكبت من قبل وكلاء يعملون لحساب الحكومة الروسية، في محاولة منها للتأثير على الانتخابات الرئاسية .

ونفت الحكومة الروسية انخراطها في هذا الأمر، ونددت بالتصريحات "المسمومة ضد روسيا" المقبلة من واشنطن.

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في تلك المزاعم، ومدى وقوع أية أعمال قرصنة.

وبسبب هذه التحقيقات، استقال عدد من المسئولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أبرزهم جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق، وأندرو ماكابي نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.

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