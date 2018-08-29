هولندى متطرف يعيد مسابقة الرسوم المسيئة للنبي

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وكالات- الدويني فولي

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تقدم وزير خارجية باكستان الجديد شاه محمود قرشي بشكوى إلى نظيره الهولندي احتجاجًا على مسابقة مزمعة لرسوم كاريكاتورية تسيء للإسلام قائلاً إن "مثل هذه الأعمال تنشر الكراهية وعدم التسامح".

وأعد البرلماني الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز خططا لإقامة المسابقة في وقت لاحق من العام وتتضمن رسوما كاريكاتورية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الباكستانية عن قرشي قوله إن المسابقة المزمعة ستؤذي مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وقال قرشي في وقت لاحق إنه يعتزم إثارة المسألة مع عدد من زعماء العالم. وأضاف "طرحنا هذه المسألة على مستويات عدة.. أجرينا اتصالات مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وقالت متحدثة باسم وزير خارجية هولندا ستف بلوك إن بلوك أكد خلال اتصال هاتفي مع قرشي على أن الحكومة الهولندية لا توافق على خطط  فيلدرز.

ويوم الجمعة قال رئيس الوزراء مارك روته للصحفيين إن من الصعب أن يتفهم "الهدف الإيجابي" الذي يأمل فيلدرز في تحقيقه لكن النائب المعارض يمارس حقوقه بموجب القوانين الهولندية المتعلقة بحرية التعبير.

وندد مجلس الشيوخ الباكستاني الاثنين بهذه المسابقة. وقال رئيس الوزراء عمران خان: "لا يدركون مدى الضرر الذي يلحقوه بنا عندما يقدمون على مثل هذه الأفعال".

ويعتزم حزب (تحريك لبيك باكستان) تنظيم مسيرة احتجاجا على هذه المسابقة الأربعاء. ويعتزم فيلدرز عقد المسابقة وعرض الرسوم الكاريكاتيرية على جدران قاعة حزبه السياسي في البرلمان.


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