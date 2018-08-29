فيديو يكشف حقيقة ما قاله "صلاح" عن "الجبلاية"

29 أغسطس 2018 - 11:02 ص

في إطار الأزمة الدائرة بين اللاعب الدولى محمد صلاح ومسئولي الاتحاد المصرى لكرة القدم، تداولت وسائل إعلام مصرية، مقطعًا مصورًا لما وصفته بـ"الدليل" ضد مسئولى "الجبلاية".

الفيديو رواية النجم "صلاح" بشأن عدم تأمين الخصوصية المطلوبة للاعبين، إذ يظهر اللاعب وهو محاط بعدد كبير من الجماهير المصرية الراغبة في التقاط صور إلى جانبه، أثناء مشاركته في كأس العالم بروسيا.

ويتضح في الفيديو صوت أحد المعجبين وهو يتمنى لصلاح التوفيق في "مباراة اليوم"، ما يعني أن هذا الفيديو اُلتقط قبيل أحد لقاءات المنتخب المصري في المونديال.

ويثبت هذا الفيديو صحة ما جاء على لسان صلاح، في بث مباشر عبر صفحته على "فيس بوك"، إذ قال إنه في إحدى ليالي المونديال اضطر للنوم الساعة السادسة صباحا، مما سبب له عبئا بدنيًا كبيرًا، فضلا عن إخراجه وزملائه من حالة التركيز المطلوبة قبل المشاركة في مباريات تاريخية لكرة القدم المصرية.

ويتهم صلاح اتحاد كرة القدم في بلاده بتجاهل شكاواه بشأن بعض المطالب التي يصفها بـ"الطبيعية"، بينما وصفها بعض المسئولين في اتحاد الكرة بـ"المبالغ فيها".