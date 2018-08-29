اشتباكات بين أهالى منطقة قاتل طفليه بالدقهلية والشرطة

29 أغسطس 2018 - 11:07 ص

نشبت اشتباكات عنيفة أمس بين أهالي مدينة "ميت سلسيل" التابعة لمحافظة الدقهلية وقوات الأمن عقب تنظيمهم مظاهرة حاشدة بالقرب من منزل محمود نظمي المتهم بقتل طفلية رافضين اتهامه بمقتل طفليه.







وردد الأهالي الهتافات منها "يا محمود قول الحق أنت برىء ولـ لأ، يا نجيب حقهم يانموت زيهم، تسكتونا ليه عايزين حقه، محمود نظمي برىء، ولا بنخاف ولا بنطاطي وإحنا كرهنا الصوت الواطي".







وتدخلت قوات من الشرطة والأمن المركزي بالدقهلية، مساء أمس الثلاثاء لفض مظاهرة في ميت سلسيل، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، والذين خرجوا للتأكيد على أن المتهم بقتل طفليه برىء.







يذكر أن عدد كبير من أهالي "ميت سلسيل"أكدوا لـ"المصريون" أن والد الطفلين برىء، وأن هناك أشخاصا أخرين دفعوه للاعتراف بارتكاب جريمة القتل، فيما اعترف المتهم للمرة الثالثة اليوم بارتكاب الجريمة بعد أن واجهته النيابة العامة بتقريري "تحليل السموم والمخدرات للمتهم، والطب الشرعي حول وفاة الطفلين".















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