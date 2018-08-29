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الصين تدير ظهرها لسياسة إنجاب الطفلين حفاظًا على اقتصادها

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

وكالات

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تدرس الصين إصدار مشروع قانون، يلغي بموجبه التقيد بسياسة بإنجاب طفلين فقط.

وطرح مشروع القانون، على اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي الوطني الصيني، ينص على إنهاء العمل بـ "قانون تنظيم الأسرة" الذي ينظم الزواج والطلاق ويقيد الأسرة بإنجاب طفلين فقط.، وفقا لما ذكرته صحيفة "الشعب اليومية" الصينية.  

وسيُعرض مشروع القانون، على الجلسة السنوية في البرلمان، خلال مارس  2020، وسط توقعات بالموافقة عليه.

وتعد الصين أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم؛ حيث يصل عدد سكانها إلى مليار و370 مليون نسمة.

وللسيطرة على النمو السكاني، اتبعت الصين سياسة الطفل الواحد منذ سبعينات القرن الماضي، إلا أنه ونتيجة تسارع شيخوخة السكان بسبب هذه السياسة، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد سمحت السلطات بداية 2016، للأسر في المدن الصغيرة والريف بإنجاب طفلين.


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