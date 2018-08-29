» تعرف على المشروبات التى تنقى جسمك من السموم

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صحة وتغذية

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سموم

عمرو محمد-متابعات

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بعد انتشار السموم في الجسد والتي بدورها تؤثر على الإجهاد طيلة الوقت، وقد تؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد والكلى والأمعاء.

وتلك السموم تأتى نتيجة شرب الكحول، والتدخين بالإضافة إلى القلق والتوتر والتلوث البيئي، وبعض المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ.

لذلك ينصح الأطباء والمتخصصون من شرب بعض السوائل التي تساعد على تخلص الجسم من السموم بدرجة كبيرة جداً، ويأتي من تلك المشاريب الجزر والسبانخ وعصير الليمون، وذلك على ذمة موقع "بولدسكاي" المعني بشؤون الصحة.

فهذا المشروب الذي يمكن أن نصفه بـ"العبقري" يساعد في غسل الكبد والكلى والأمعاء وتنقيتها من السموم. هذا بالإضافة إلى احتوائه على العناصر الغذائية الأساسية من فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم .

وأكد الموقع أن مشروب الجزر غني بالبيتا-كاروتين وحمض الفوليك والفسفور والكالسيوم، مما يكسبه خاصية التنشيط للجسم، كما أن الجزر يعمل على زيادة قلوية الجسم، ويحسن من حاسة الإبصار، ويعزز من صحة الجلد والشعر .

أما مشروب السبانخ وهو النوع الورقي من الخضراوات يساعد في تنقية الكبد بامتياز، فالسبانخ مدرة للبول وملينة وتزيد من قلوية الجسم. كما أنها غنية بالحديد ومضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الأنيميا وتقلل من ظهور علامات التقدم بالعمر.

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