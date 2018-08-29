شاهد.. حادث مروع يسقط رجلين من أعلى جسر بلبنان

29 أغسطس 2018 - 11:21 ص

حادث سير من نوع غريب وقع ليلة أمس الثلاثاء في لبنان، حيث تصادمت 4 سيارات ببعضها على أوتوستراد المتن السريع باتجاه "نهر الموت" المعروفة كمنطقة صناعية قريبة في "قضاء المتن" بمحافظة جبل لبنان 20 كيلومترا تقريبا من بيروت.

في الحادث الذي صورته كاميرا مراقبة مقابل الطريق السريع بدت السيارات تنزلق، وظهر اثنان ربما من المارة، أو كانا في إحدى السيارات وانطردا خارجها بفعل التصادم، وسقطا من فوق الجسر إلى أسفله، أو ربما رميا بنفسيهما من فوقه للنجاة من التصادم.

ومع أن الحادث كان من نوع عنيف وخطير، إلا أن "غرفة التحكم المروري" أشارت في بيان توضيحي إلى أن أضراره اقتصرت على الماديات، علما أننا نسمع امرأة تصرخ في الفيديو وتقول: "بيي قتله" (أبي قتله) ولا ندري من كان والدها، وإلى من أشارت بصرختها إلى أنه قضى في الحادث، أو ربما كانت الصرخة استعجالا منها لفظاعة الحادث.



شاهد الفيديو..



