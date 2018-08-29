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"عبوة مخلل" بوابة بلدية تركيّة لدخول "غينيس"

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

وكالات

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تشتهر منطقة "جوبوك" بالعاصمة التركية أنقرة،  بصناعة المخلل ويحمل مخللها على براءة اختراع.

وفي هذا الإطار تسعى بلدية "جوبوك"، لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بصنع أكبر عبوة مخلل في العالم.

وأقامت البلدية أمس الثلاثاء، احتفالا لصنع أكبر عبوة مخلل، سيتم فتحها في المهرجان الدولي الثالث عشر للمخلل في جوبوك الذي سيقام في 13-16 سبتمبر المقبل.

وقال رئيس بلدية جوبوك، في كلمة خلال الاحتفال، إن عبوة المخلل سيبلغ وزنها 1.5 طن، وستفتح خلال المهرجان وتوزع على الضيوف.

وأشار أنه من المتوقع أن يجتذب المهرجان أعدادًا كبيرة من الزوار، وسيضم 300 طاولة عرض.

وقام المشاركون بوضع مكونات المخلل في الوعاء (برطمان) الكبير، وإحكام إغلاقه ليصبح جاهزا للاستخدام خلال المهرجان.




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