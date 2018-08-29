» ما لا تعرفه عن فتاة "لمجرد" المتهم باغتصابها

29 أغسطس 2018 - 11:37 ص

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، بالأمس، أن المرأة التي تقدمت بشكوى ضد الفنان المغربي، سعد لمجرد، تتهمه فيها باغتصابها، هي فتاة فرنسية تبلغ من العمر 29 عاما.

وكشفت صحيفة "نيس ماتان" الفرنسية، أن هذه الفتاة التي تتهم لمجرد (33 سنة) باغتصابها هي من مواليد 1989، وتنحدر من مقاطعة "آلب ماريتيم"، وحلّت في منطقة سان تروبيه السياحية في إطار عقد عمل موسمي .

وكانت النيابة الفرنسية اعتقلت لمجرد صباح الأحد بناءً على هذه الشكوى، ووضعته تحت الحراسة النظرية إلى حين الانتهاء من التحقيقات، وهي قضيّة الاغتصاب الثانية التي تلاحق صاحب أغنية "المعلم" في فرنسا، في ظل استمرار متابعته من القضاء الفرنسي في قضيّة اغتصاب فتاة فرنسية أخرى منذ أكثر من عام ونصف.

وكان القضاء الفرنسي أمر بتمديد فترة احتجاز سعد لمجرد لمدة 24 ساعة أخرى إلى حين انتهاء التحقيقات، وهو قرار جاء بعد تضارب رواية الطرفين خلال التحقيقات، حسب ما ذكرته الصحيفة نفسها، والتي أشارت إلى أن هذه القضيّة معقدّة وتحتاج إلى مزيد من الشهود والأدلة الجنائية، مثل تقارير كاميرات المراقبة والتقارير الطبية، وهو ما يرجحّ استمرار اعتقال لمجرد لفترة طويلة.