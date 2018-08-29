» أستاذة جامعية: زوجى اغتصبنى وهددنى بنشر فيديوهاتى

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اتهمت "م.أ.ع" دكتورة جامعية بتهديدها بنشر فيديوهات خاصة تجمعهما معًا بعد فترة زواج دام 8 أشهر فقط اكتشفت فيها الزوجة أنه سادي يتلذذ بضربها بعد قصة حب استمرت 4 أشهر فقط.

في أقوال الزوجة ردًا على البلاغ الذي حرره الزوج "ع.ف.أ"، أمام قسم شرطة الجيزة لاتهامها بمحاولة خطفه وتعذيبه أكدت أنها عندما أخبرته برفع دعوى طلاق لقنها درسًا بطرق مختلفة ذاقت فيها ألوان من العذاب.

وتتابع: "كنت أنفق عليه وأتحمل مصروفات البيت كاملة رغم أنه مقتدر ماديًا إلًا أنه حولني إلى خادمة وحاول منعني من العمل بالجامعة ويضربنى لإظهار سيطرته وشخصيته القوية، حتى قرر السفر للخارج.

وأضافت: "حاول أهلى تطليقى منه إلا أنه هددني بتدمير سمعتى بنشر صورى الخاصة على صفحات إباحية حتى ينتقم منى، ما دفعنى للصمت والتحمل رغم أننى أصبحت لا أطيقه، فاعتبرته غير موجود ولم أعبأ بخيانته وعلاقاته".

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