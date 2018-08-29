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تعرف على حمية "الديتوكس" للتخلص من السموم

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قال موقع "ستب تو هيلث" الأمريكي، إنه يوجد "حمية" للتخلص من سموم الكبد، حتى يعمل الكبد بطريقة أفضل، ويصبح أقل عرضة للأمراض.

وأضاف الموقع في تقرير له "إن هذه الحمية تعد مؤقتة، ويجب عدم اتباعها لفترات طويلة، وذلك لأنها لا تتعلق بإنقاص الوزن، وإنما حمية قاسية وليست متوازنة، وغالبًا ما يوصى باتباع هذه الحمية للأشخاص الذين يتناولون الطعام بشراهة أو كميات كبيرة من الكحول، فضلاً عن ذلك، فهي تساعد على التخلص من دهون الكبد وتنظم وظائفه.

وتابع: "الموقع أن الكبد يعد أحد أهم أعضاء الجسم، والمسئول عن صحة الإنسان، ويرجع ذلك إلى أنه يساهم في عملية هضم الدهون وعملية التمثيل الغذائي، وكذلك إفراز بعض الهرمونات. وفوق ذلك، يعدّ الكبد مسئولاً عن تنقية الدم من السموم. ويلعب الكبد دورًا بارزًا أيضًا في تركيب البروتينات، وكذلك في تخزين الفيتامينات الأساسية. كما أنه مسئول عن إنتاج الكولسترول، ويساهم في تنظيم عمل جهاز المناعة.

وأفاد الموقع بأنه يجب عدم الاستمرار في تلك الحمية أكثر من 5 أيام، لأنها تعتمد على عدم تناول عناصر غذائية مهمة وأساسية.

ومن أصناف الطعام المسموح بتناولها، الفواكه والخضراوات الطازجة، وكذلك الأعشاب والتوابل، والبذور والمكسرات، وكافة أنواع الحبوب، والدهون الصحية، على غرار الموجودة في زيت الزيتون والأفوكادو وأسماك المياه الباردة. بالإضافة إلى القمح الأسود والبرغل والبقوليات بأنواعها، مثل الفول والعدس والحمص.

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