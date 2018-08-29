مرتضى منصور: لاعب بـ"يسكر" فى الزمالك

29 أغسطس 2018 - 12:35 م

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك: "أثق فى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول، ولا توجد نية لرحيله فى الوقت الحالى، بعد أن تلقي أولى هزائمه أمام نجوم المستقبل، فى الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز بهدف دون رد.

وتابع "منصور"، فى تصريحات مع "ملعب الزمالك" مع الإعلامي أحمد الشريف: "جروس" سيتم محاسبته على مباراة نجوم المستقبل، قائلاً: "هناك لاعب بيسكر فى الزمالك ولاعب آخر بيزهقنا والموضوع فى 4 لاعبين البنزين بتاعهم خلص ولم يعودوا قادرين على تحمل المزيد"، مشددًا على أن المباراة انتهت، مقدمًا الاعتذار لجماهير الزمالك خاصة أنه يشعر بالغضب مثلهم.

واختتم: "الزمالك سيخوض مباراة السوبر المصرى السعودى سواء أمام اتحاد جدة أو الهلال"، مشيرًا إلى أنه سيطير لمواجهة الهلال بطائرة خاصة.