عقوبة غريبة يفعلها "داعش" داخل السجون

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داعش

تنظيم الدولة

عقوبة

سجن صيدنايا

حذيفة عزام

قال حذيفة عزام – نجل زعيم الجهاديين- عبد الله عزام إن تنظيم الدولة الإسلامية داخل سجن صيدنايا كان إذا عاقب شخصا كان يناديه باسم " حذيفة عزام".

وأضاف في تدوينة له علي حسابه تويتر أن هذه العقوبة ذكرها لي الشيخ  حسان عبود (أبو عبدالله الحموي) في أول لقاء جمعنا ، حيث اعتذر إليّ بعد أن خالط القوم عن قرب وعرف حقيقتهم ، وقال لي: كنا لشدة بغضنا لك إذا أردنا أن نقرع شخصا أو نخرسه نقول له: إسكت يا حذيفة عبدالله عزام فكان تشبيه شخص ما بي بمثابة أقوى السبات واللعنات.

كما أكد حساب ناصر العلي علي تويتر  : قال لنا شخص كان مسجون في صيدنايا إن أتباع تنظيم الدولة كانوا إذا أرادوا أن يسبوا شخصا ما ينادونه يا "حذيفة عزام".

يأتي هذا في الوقت الذي تنسب إلي عزام أنه يتبع تنظيمي القاعدة وداعش ، حيث نفي ذلك علي حسابه علي تويتر قائلا : " أن تنسبوني إلى تنظيم القاعدة وداعش فرية أدنى من أن تدحض فالتنظيمان يعدانني من ألد أعدائهما وأنا على رأس قائمة المطلوبين لديهما وسبق وتعرضت لمحاولتي اغتيال من قبل داعش وأخواتها يعلم عنهما القاصي والداني بفضل الله كنت أول وأبرز من تصدى للتطرف والغلو والتكفير منذ عقدين أو يزيد".


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