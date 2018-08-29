اتحاد الكرة يتقدم ببلاغ ضد تصريحات "مجدى عبد الغنى"

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بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة

كرة القدم

اتحاد الكرة

هانى ابو ريدة

إثارة الرأى العام

حسابات مزيفة لمجدى علد الغنى

تقدم حسين حلمى، المستشار القانونى للاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام ضد حسابات مزيفة للمهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة مجدى عبد الغنى، وكرم كردى، وخالد لطيف على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال اتحاد الكرة، فى بلاغه، إن هذه الحسابات دأبت على كتابة تغريدات منسوبة لهم على غير الواقع والحقيقة من شأنها إثارة الرأى العام، وقد سجل البلاغ برقم 9567 لسنة 2018 عرائض النائب العام.


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