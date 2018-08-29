  • الأربعاء 29 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:11 م
بحث متقدم
العميد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة

القوات المسلحة تعلن مقتل 20 تكفيريًا والقبض على 18 آخرين

الكشف عن شبكة إيرانية ضخمة للتضليل الإعلامي

الكشف عن شبكة إيرانية ضخمة للتضليل الإعلامي

البرادعي

"البرادعى" يحرج العرب والمسلمين برسالة ممثلة أمريكية

صورة الخبر

ممثلة شهيرة تتحدث عن مأساة الروهينجا في مجلس الأمن

مواجهات والد الزمر مع وزراء داخلية مبارك

مواجهات والد الزمر مع وزراء داخلية مبارك

خافيير أجيري

مفاجآت بالجملة فى قائمة "اللاعبين المحليين" للفراعنة

ستيف بلوك

هولندا تعتذر لمصر عن مسابقة الرسوم المسيئة للإسلام

السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق

ابنة معصوم مرزوق ترد على الاتهامات الموجهة له

مرتضى منصور

مرتضى منصور: لاعب بـ"يسكر" فى الزمالك

هانى أبوريدة

اتحاد الكرة يتقدم ببلاغ ضد تصريحات "مجدى عبد الغنى"

ضبط  فتاة تمارس الدعارة بالغردقة بمقابل مادى 500 جنيه

قبلي وبحري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

ضبط المتهمين بالسطو المسلح علي سيارة أموال بالقليوبية

#

القبض على نقاش سرق 220 ألف جنيها بالغردقة

#

ضبط «ساقطة» تمارس الدعارة بنشر صورها على الانترنت

#

«صلة» تنعش خزينة الأهلي بـ150 مليونًا

الغردقة

ممارسة الدعارة

فتاه

تمكنت مباحث الآداب بالبحر الأحمر، من فتاة ليل تُمارس الدعارة مع سائق مقابل أجر مالي 500 جنيه، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بمديرية أمن البحر الأحمر، مفادها قيام المدعوة “إيه م. ع” تعمل سيرفيس، بأحد البارات السياحية  تقيم في الغردقة، بممارسة أعمال الدعارة السرية مع الرجال راغبى المتعة الجنسية المحرمة بمقابل أجر، وبدون تمييز، بعد أن اعتادت تسهيل دعارة لنفسها عن طريق ترددها على الكافتيريات والملاهي الليلية.

تلقي مدير أمن البحر الأحمر اللواء أشرف عز العرب إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتمكن الرائد محمود الغرباوي وكيل القسم، والنقيب محمد حسام  معاون القسم بتمكنهم من ضبط فتاه تعمل سيرفيس، بمنطقة الكوثر بمدينة الغردقة دائرة قسم أول، أثناء ممارستها الدعارة السرية مع المدعو ” ع. ا” سائق ويقيم “العماري  الأقصر وذلك مقابل أجر مادى وقدره 500 جنيه مصري. وبحوزتها سجائر ملفوفة من مخدر الحشيش وأقراص من عقار التامول المخدر.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة تحرر عن الواقعة المحضر رقم 10273 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. مظاهرة للأسود فى جنوب أفريقيا
» بشرى سارة حول تصنيف مصر الاقتصادى
» تورط رئيس مكافحة الدعارة في إدارة شبكات جنسية
» أستاذة جامعية: زوجى اغتصبنى وهددنى بنشر فيديوهاتى
» الصين تدير ظهرها لسياسة إنجاب الطفلين حفاظًا على اقتصادها
» ما لا تعرفه عن فتاة "لمجرد" المتهم باغتصابها
» تعرف على المشروبات التى تنقى جسمك من السموم
» الجلوس لفترات طويلة يعرض عقلك للخطر
» بالصور.. اغتصاب "جماعي" لفتاة قاصر يحدث ضجة
» لميس الحديدى تعلن موعد عودتها لـ"سي بي سي"
» بالصور.. عمرو دياب مع "الشربيني" بفرح ابن الزعيم

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق