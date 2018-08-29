ضبط  فتاة تمارس الدعارة بالغردقة بمقابل مادى 500 جنيه

29 أغسطس 2018 - 12:50 م

تمكنت مباحث الآداب بالبحر الأحمر، من فتاة ليل تُمارس الدعارة مع سائق مقابل أجر مالي 500 جنيه، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بمديرية أمن البحر الأحمر، مفادها قيام المدعوة “إيه م. ع” تعمل سيرفيس، بأحد البارات السياحية تقيم في الغردقة، بممارسة أعمال الدعارة السرية مع الرجال راغبى المتعة الجنسية المحرمة بمقابل أجر، وبدون تمييز، بعد أن اعتادت تسهيل دعارة لنفسها عن طريق ترددها على الكافتيريات والملاهي الليلية.

تلقي مدير أمن البحر الأحمر اللواء أشرف عز العرب إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتمكن الرائد محمود الغرباوي وكيل القسم، والنقيب محمد حسام معاون القسم بتمكنهم من ضبط فتاه تعمل سيرفيس، بمنطقة الكوثر بمدينة الغردقة دائرة قسم أول، أثناء ممارستها الدعارة السرية مع المدعو ” ع. ا” سائق ويقيم “العماري الأقصر وذلك مقابل أجر مادى وقدره 500 جنيه مصري. وبحوزتها سجائر ملفوفة من مخدر الحشيش وأقراص من عقار التامول المخدر.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة تحرر عن الواقعة المحضر رقم 10273 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.