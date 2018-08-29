مفاجآت بالجملة فى قائمة "اللاعبين المحليين" للفراعنة

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الرياضة

خافيير أجيري
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أعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب، قائمة اللاعبين المحليين الذين تم اختيارهم من الدوري المصري للمشاركة في معسكر الإعداد لمباراة النيجر.

وشهدت القائمة عددا من المفاجآت مثل إسلام جابر لاعب الداخلية، وثنائي الإسماعيلى باهر المحمدي ومحمد صادق، بالإضافة لـ 4 لاعبين من النادي الأهلي، ولاعبين من كل من الزمالك وبيراميدو.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي وصلاح محسن ومحمد هاني وأيمن أشرف ( الأهلي )، محمود جنش وطارق حامد ( الزمالك )، وباهر المحمدي ومحمد صادق (الإسماعيلي)، وعلي جبر ومحمد حمدي ( بيراميدز)، أحمد جمعة ( المصري )، حسام حسن ( سموحة)، وإسلام جابر ( الداخلية ).

واستبعد أجيري ثلاثي الاهلي أحمد فتحي، ووليد سليمان، وسعد سمير، بالإضافة لمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك.

ويلتقي المنتخب المصري أمام النيجر ضمن الجولة الثانية لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، يوم 8 سبتمبر المقبل.


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