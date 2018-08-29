هولندا تعتذر لمصر عن مسابقة الرسوم المسيئة للإسلام

29 أغسطس 2018 - 01:04 م

أعرب وزير خارجية هولندا ستيف بلوك عن أسفه من تنظيم مسابقة للرسوم المسيئة للإسلام في مقر برلمان بلاده، في مكالمة هاتفية له مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحسب ما قالت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأعد البرلماني الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، خططًا لإقامة المسابقة في وقت لاحق من العام وتتضمن رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد.

وأثارت المسابقة، احتجاجات منظمة التعاون الإسلامي، ودولاً إسلامية، معتبرة أنّ ذلك لن يجني سوى نشر الكراهية.