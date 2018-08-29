"البرادعى" يحرج العرب والمسلمين برسالة ممثلة أمريكية

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وجه الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق رسالة إلى العالم العربي والإسلامي من خلال الممثلة كيت بلانشيت.

وقال البرادعي في تغريدة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، مصطحبًا معه صورة للممثلة وهى تلقى كلمتها بمجلس الأمن: "الممثلة الشهيرة كيت بلانشيت تتحدث فى مجلس الأمن عن المأساة المروعة للروهينجا فى ميانمار".

وتابع: "لابد فى العالم العربى والإسلامى أن نفرق بين الشعوب والحكومات وحتى بين الأفراد بدلاً من نظرة الكثيرين منا السطحية والمضرة أن العالم الغربى بأكمله ضدنا وضد قضايانا وعقائدنا".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "البرادعي" حيث قال معز علي: "حضرتك الفنانات العرب سفراء البوتكس مشغولين بالدفاع عن سعد لمجرد حاليًا وحضور حفلات التأييد والترحيب بالرؤساء وأخر همهم قضايا أو مشاكل الدول العربية أو الشأن العام وحتى من انتخب منهم سفراء للنوايا الحسنة لم نر منهم نشاط يذكر".

وأضاف آخر: "الإنسان في كل مكان هو الإنسان صاحب الضمير الحي والقلب النقي.. وأن كان عندهم كيت بلانشيت فعندنا محمد البرادعي إنسان صاحب ضمير حي وقلب نقي".

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