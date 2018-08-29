خبر سارٍ لـ"صلاح" بقائمة الفراعنة

29 أغسطس 2018 - 01:39 م

بإعلان المكسيكي خافيير أجيري المدير الفنى للفراعنة قائمة المحليين، والتى خلت من شريف إكرامي وأحمد فتحى لاعبي الأهلى، يحمل اللاعب الدولى محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، شارة قيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وسيتم منح الشارة لـ"صلاح" في حالة عدم مشاركة أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، بالتشكيل الأساسي للفراعنة.

يُذكر أن محمد صلاح دخل في أزمة مؤخرًا مع اتحاد الكرة بعد تجاهل مسئولي الجبلاية للرد على طلبات اللاعب ووكيل أعماله.