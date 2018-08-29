» شاهد.. مظاهرة للأسود فى جنوب أفريقيا

29 أغسطس 2018 - 01:39 م

نشر أحد مرتادى رحلة سفاري في حديقة كروغر الوطنية بجنوب أفريقيا فيديو، تظهر فيه مجموعة من الأسود تمشي في "مظاهرة" جماعية على أحد طرق المحمية.

وصور الفيديو الرحالة، رام جويل، عندما تفاجأ بمسيرة لـ 1 أسدًا يمشون على الطريق المعبد فيما يشبه المظاهرة المنظمة، أثناء تجواله في حديقة كروجر، في الصباح الباكر.

وقال جويل: "كان الأمر مذهلاً.. وكنت محظوظًا جدًا، لأن الأسود مرت بالقرب منا. خرجت بسيارتي من الشارع خصيصا لإفساح المجال لملوك الغابة".

وهذه هى المرة الأولى التي يتمكن فيها زوار حديقة جنوب أفريقيا رؤية وتصوير هذا الكم الكبير من الأسود دفعة واحدة، وتوثيق مسيرتهم بالفيديو.