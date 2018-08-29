القوات المسلحة تعلن مقتل 20 تكفيريًا والقبض على 18 آخرين

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استكمالاً للنجاحات التى تحققها القوات المسلحة فى العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه واستمرارًا لتعزيز قدرات التامين الشامل على امتداد الحدود البرية والساحلية على كل الاتجاهات الإستراتيجية للدولة أسفرت العمليات علي مدار الأيام الماضية عن النتائج الآتية:

على الاتجاه الإستراتيجى الغربى ونتيجة لتوافر معلومات استخباراتية دقيقة من أجهزة جمع المعلومات بالقوات المسلحة تم رصد منطقة لخلية إرهابية بالمنطقة الصحراوية غرب البلاد تتخذها العناصر الإرهابية ملاذًا لهم ومركز انطلاق لتنفيذ أعمالهم العدائية التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، وعلى الفور قامت القوات الجوية بتنفيذ هجمة جوية مركزة تبعها قيام قوات مكافحة الإرهاب بدفع الدوريات لتمشيط وتطهير المنطقة من العناصر الإرهابية وقد أسفرت العملية عن القضاء على 7 أفراد تكفيريبن شديدى الخطورة وضبط عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع والمعدات والذخائر والأحزمة الناسفة التى كانت بحوزتهم وتدمير سيارة دفع رباعى محملة بكميات من الأسلحة والذخائر ووكر عثر بداخله على كميات كبيرة من مواد الإعاشة وأجهزة اتصال لاسلكية وعدد من دوائر النسف والتدمير وكتب تدعو للفكر التكفيرى ومبالغ مالية وملابس عسكرية.

- القضاء علي عدد ( 13 ) فردا تكفيريا خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة بوسط وشمال سيناء ، كما تم القبض علي عدد ( 18 ) فردا من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

- تدمير عدد (18) وكرا ومخبأ وملجأ خاص بالعناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء كما تم ضبط وتدمير عدد (10) عربة أنواع وعدد (6) دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

- اكتشاف وتفكيك وتفجير (41) عبوة ناسفة بواسطة عناصر المهندسين العسكريين تم زراعتها علي محاور التحرك المختلفة لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات .

- وعلي الحدود الغربية للبلاد تمكنت القوات الجوية من تدمير (38) عربة تستخدم في أعمال التهريب، كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط طائرة بدون طيار وعدد (2) هاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية و1100 كجم من جوهر الحشيش المخدر ومليون و300 ألف قرص مخدر و2000 فرد من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة بالطرق غير الشرعية.

- وفى نطاق الجيشين الثانى والثالث الميدانيين تم ضبط 700 كيلو جرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع وضبط عدد 12 عربة أنواع تستخدم فى أعمال التهريب، كما تم التحفظ على مركب صيد محملة بمواد مخدرة وبضائع مهربة

- وعلى الاتجاه الإستراتيجى الجنوبى تم ضبط (5) أجهزة للكشف والتنقيب عن الذهب وهاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية و2 طن من الأحجار الصخرية التى تحتوى على خام الذهب وضبط 26 عربة وعدد 55 متهمًا فى أعمال التهريب والتنقيب عن الذهب.

كما استمرت عناصر القوات البحرية فى أعمال تأمين المسرح البحرى والأهداف الاقتصادية بالبحر وتشديد إجراءات التامين والحراسة والتمشيط وتضييق الحصار بطول الساحل لمنع العناصر الإرهابية من التسلل.

هذا وتؤكد القوات المسلحة إدراكها الكامل بحجم الخطر الذى يشكله الإرهاب على الشعب المصرى العظيم وأنها لن تدخر جهداً لملاحقة كل من تسول له نفسه النيل من أمن مصر وشعبها العظيم .

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