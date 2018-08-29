دراسة تكشف معلومات مهمة لمحبي الشوكولاتة

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القلب

دراسة

الشوكولاتة

تلغراف

ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن دراسة حديثة عن مزايا وأضرار الشوكولاتة، أثبتت أن تناول الشوكولا باعتدال يقلل فرص الأزمات القلبية.

وأظهرت الدراسة التي شملت أكثر من نصف مليون بالغ يتناولون الشوكولاتة باعتدال أن فرص فشل القلب لديهم أقل من أولئك الذين يتجنبونها.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين يأكلون إلى حد ثلاثة أصابع من الشوكولاتة في الشهر تنخفض فرص فشل القلب لديهم بنسبة 13% مقارنة مع من لا يأكلونها.

ويقول الباحثون إن المركبات الطبيعية في الكاكاو، والتي تسمى بمركبات الفلافونويد تساعد على تقوية صحة الأوعية الدموية والتخفيف من الالتهابات.

ولكنهم حذروا من أن تناول الكثير من الشوكولاتة، وخاصة من يتناولونها يوميًا ترتفع لديهم نسبة الفشل في القلب بنسبة 17%.

وهذه الحالة تؤثر على حوالي 900 ألف شخص في المملكة المتحدة، وتتسبب بصعوبة النفس والسعال الدائم والتعب والموت المبكر.

وقال رئيس فريق البحث الدكتور تشاياكريت كريتاناونج من كلية طب إيكان في نيويورك: "أعتقد أن الشوكولاتة مصدر جيد لمركبات الفلافونويد، والتي ترتبط بالتقليل من الالتهابات وزيادة الكولسترول الجيد، وأهم ما تفعله هذه المركبات هو زيادة أكسيد النيتريك، وهو غاز يساعد على تمدد الأوعية الدموية ما يساعد الدورة الدموية".

ولكنه أضاف أن "الشوكولاتة قد تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة. فأقول إن الاستهلاك المعتدل للشوكولاتة السوداء قد يكون مفيدًا للصحة".

واستخدمت الدراسة التي عرضت نتائجها في مؤتمر الجمعية الأوروبية لطب القلب في ميونيخ نتائج خمس دراسات تضمنت أكثر من 575 ألف شخص.

وكانت أبحاث سابقة من جامعة هارفارد توصلت إلى أن تناول قطعتين إلى ست قطع وزن كل منها 30 غراما في الأسبوع قللت من خطر الرجفان الأذيني، وهو أحد أكثر أسباب السكتة الدماغية شيوعا، بنسبة 23%.

وقال الباحثون في الدراسة الجديدة إن هناك حاجة للمزيد من التجارب.

وتابعت فيكتوريا تايلور، أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية، إن الكاكاو ارتبط بعدة فوائد صحية.

وأضافت: "هذا التحليل على نطاق واسع يشير إلى أن قليلا من الشوكولاتة قد يساعد على حماية القلب من الفشل، ولكن الكثير منها يمكن أن يكون ضارا. إن كنت تحب الحلويات تناول قليلا من الشوكولاتة السوداء التي تحتوي على أعلى نسبة من الكاكاو".

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