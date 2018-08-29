الكشف عن شبكة إيرانية ضخمة للتضليل الإعلامي

29 أغسطس 2018 - 02:02 م

كشفت وكالة "رويترز" عن عملية دعاية إيرانية مجهولة المصدر وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بإحدى عشرة لغة تستهدف مستخدمي الإنترنت في بلدان العالم.

وقالت الوكالة إن العملية الإيرانية تضم شبكة متشعبة من المواقع الإلكترونية مجهولة المصدر وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بإحدى عشرة لغة.

وأضافت الوكالة أن العملية الإيرانية يطلق عليها اسم "الاتحاد العالمي لوسائل الإعلام الإلكترونية"، والذي يبث محتوى من وسائل إعلام إيرانية رسمية ومنابر أخرى متحالفة مع حكومة طهران عبر الإنترنت وكثيرا ما يخفي المصدر الرئيسي للمعلومات مثل قناة برس التلفزيونية الإيرانية ووكالة فارس الإيرانية للأنباء وقناة المنار التلفزيونية التابعة لجماعة حزب الله.

وتسلط شبكة المعلومات المضللة واسعة النطاق الضوء على كيفية استغلال مجموعات متعددة مرتبطة بالدولة الإيرانية وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب بالمستخدمين والترويج لتوجهاتها الجيوسياسية.

العجيب أن الاتحاد العالمي لوسائل الإعلام الإلكترونية لا يخفي أهدافه، فالوثائق على موقعه الرئيسي تقول إن مقره طهران وأن أهدافه تتضمن مواجهة ما تقوم به جبهات الاستكبار العالمية الصهيونية.

ويستخدم الاتحاد شبكة مواقعه - بما في ذلك قناة على يوتيوب وخدمة للأخبار العاجلة وتطبيق على الهواتف المحمولة وحساب للرسوم الكاريكاتيرية التي تسخر من إسرائيل والسعودية المنافس الإقليمي لإيران - لتوزيع المحتوى المأخوذ من وسائل إعلام إيرانية رسمية ، ومنابر أخرى تدعم موقف إيران فيما يتعلق بالقضايا الجيوسياسية.

كما رصدت "رويترز" أن شبكة الاتحاد تعمل بلغات عدة إذ لها صفحات بالإنجليزية والفرنسية والعربية والفارسية والروسية والتركية والإسبانية وبلغات الأردو والبشتو والهندية والأذربيجانية.