» تعرف على سبب إغلاق "نيويورك" لبعض شوارعها

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قررت شرطة مدينة نيويورك إغلاق جزء من شارع 43 بالقرب من المنطقة السابعة وساحة تايمز سكوير خلال فترة الظهيرة الثلاثاء بعدما تجمع سرب كبير من النحل فوق مظلة زرقاء تغطى عربة لبيع شطائر الهوت دوج في منطقة بمانهاتن.

وقالت محققة الشرطة صوفيا ميسون إن ضابط شرطة يربي النحل، وصل إلى ساحة تايمز سكوير وهو يرتدي السترة الواقية التي يرتديها مربو النحل، واستخدم جهازًا يشبه المكنسة الكهربائية لجمع النحل دون أن يلحق الأذى بها.

واجتذب المشهد عددًا من السائحين الذين سارعوا لالتقاط الصور.

وقالت ميسون "استغرق الأمر نحو 45 دقيقة لجمع كل النحل" مضيفة أن الواقعة لم تسفر عن وقوع إصابات.

 

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