بسكويت منوم.. حيلة جديدة لممارسة الشذوذ فى الأميرية

29 أغسطس 2018 - 02:14 م

تباشر نيابة الأميرية، التحقيق من عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بواسطة "بسكويت منوم"، عن طريق استدراجهم لممارسة الشذوذ مع ضحاياهم.

والبداية بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغًا من سائق تاكسى "ج ع" يتهم فيه شابين بممارسة الشذوذ معه وتخديره بواسطة "بسكويت منوم" وسرقة متعلقات منزله وهواتفه المحمولة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وبالفحص تم التوصل إلى وجود بلاغ آخر فى بسرقة ربه منزل بنفس الأسلوب تخديرها بواسطة بسكويت منوم بعد عرضها لاب توب للبيع على شبكة الإنترنت عن طريق شخصين طلبا منها شراء جهاز لاب توب، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، والتقنية الحديثة تم التوصل إلى هوية الشابين وهم "أحمد.د، محمد.م" وتم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين وتم القبض عليهم وبالكشف عليهم تبين أنهم مسجلون سرقات منازل.

وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب تلك الوقائع وباستدعاء المجنى عليهما تم التعرف واتهموهما بالسرقة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.